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لحملة الدبلوم فأعلى للعمل بمدينة الرياض

هيئة السوق المالية تعلن فتح باب التوظيف للرجال وللنساء

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
هيئة السوق المالية تعلن فتح باب التوظيف للرجال وللنساء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- سكرتير – إدارة التحقيق.
2- مستشار – مكتب إدارة البيانات.
3- أخصائي – إدارة دراسات لجنة الفصل.
4- أخصائي – إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية.
5- أخصائي أول – إدارة التزام مؤسسات السوق.
6- أخصائي أول – إدارة تطبيقات الأعمال.
7- رئيس فريق – إدارة هندسة العمليات و تحليل الأعمال.
8- أخصائي رئيسي – إدارة التفتيش الجنائي على الشركات المدرجة.
9- مستشار – إدارة تطوير السياسات.

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التخصصات المطلوبة:

– السكرتارية التنفيذية.
– الإدارة المكتبية.
– الإدارة العامة.
– إدارة الأعمال.
– علوم الحاسب.
– إدارة المعلومات.
– أنظمة المعلومات والبرمجيات.
– المالية.
– المحاسبة.
– الأنظمة المالية.
– العلوم الاكتوارية.
– نظم معلومات الإدارية.
– إدارة مخاطر
– القانون.
– العدالة الجنائية.
– الاقتصاد.
– التقنية المالية.
– أو ما يعادلها.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الموضحة أعلاه.
3- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من تاريخ 1444/07/19هـ الموافق 2023/02/10م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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