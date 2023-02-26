إحكام تدعو للاطلاع على إعلانات طلبات تملك العقارات غلق 4 منشآت وضبط 24 مخالفة للأمن الغذائي في طريف جامعة الأميرة نورة تختتم برنامج تدريب واعتماد المدربين الدوليين 3 مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة لحظة هجوم مواطن فرنسي غاضب على ماكرون شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات هيئة الكهرباء: حظر فصل الخدمة لعدم السداد خلال فترة الاختبارات الأول من نوعه في السعودية: إطلاق ملتقى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات غدًا احتراق مركبة بسبب انفجار “كاتم” في رحلة برية التعليم تطالب المدارس بإنهاء أعمال التصحيح في نظام نور بشكل يومي
أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، اليوم الأحد، أنها حظرت على مقدمي الخدمة الكهربائية، فصل الخدمة عن المستهلك السكني لعدم السداد، خلال فترة اختبارات مدارس التعليم العام.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: حددت الهيئة الأوقات والحالات التي يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد عن المستهلك السكني، منها فترة اختبارات مدارس التعليم العام.
وكانت الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ، قد انطلقت اليوم الأحد، وتستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.