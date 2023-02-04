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تتويج الفائزين في مساراته الثلاثة

هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم تحدي ديزايناثون

2023-02-04 الساعة 11:42
هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم تحدي ديزايناثون
المواطن - الرياض تصوير : هشام القرني

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اختتمت هيئة فنون العمارة والتصميم اليوم النسخة الأولى من تحدي ديزايناثون، الذي أقيم في فندق الفورسيزونز في العاصمة الرياض، بتتويج الفائزين في المسارات الثلاث للتحدي وهي: التصميم لحياة صحية، التصميم لتحقيق الأثر المجتمعي، والتصميم للاستدامة.

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مسارات ديزايناثون

وشارك في المبادرة أكثر من 500 مشارك قدموا على مدار ثلاثة أيام أفضل ما لديهم من إبداعات ضمن المسارات المحددة للمسابقة التي تهدف لتطوير حلول مبتكرة في قطاع التصميم، والبحث عن حلول لتحديات عالمية، والتوعية بأهمية مفهوم التصميم التشاركي. وقد تأهل من بين هؤلاء المشاركين 30 فريق للمرحلة النهائية عرضوا تصاميمهم على لجنة التحكيم التي اختارت من بينهم الفائزين في المسارات الثلاثة.

ففي مسار التصميم للصحة العامة فاز بالمركز الأول فريق سبيل وتم منحه جائزة قدرها 100 ألف ريال، فيما كان المركز الثاني من نصيب فريق ممطر وتم منحه 50 ألف ريال، وأخيرا فاز بالمركز الثالث فريق خطوة بخطوة وتم منحه 25 ألف ريال .

فريق أحلام

وفي مسار التصميم لتحقيق الأثر الاجتماعي فاز بالمركز الأول فريق أحلام وتم منحه جائزة قدرها 100 ألف ريال، فيما كان المركز الثاني من نصيب “Rans Team” وتم منحه 50 ألف ريال، وأخيرا فاز بالمركز الثالث فريق حياك وتم منحه 25 ألف ريال.

وفي مسار التصميم للاستدامة فاز بالمركز الأول فريق وسم، وتم منحه جائزة قدرها 100 ألف ريال، فيما كان المركز الثاني من نصيب فريق”Table Mo1″ وتم منحه 50 ألف ريال، وأخيرًا فاز بالمركز الثالث فريق “Waste No more” ، وتم منحه 25 ألف ريال.

التصميم التشاركي

وكان ديزايناثون قد قدم الفرصة للفرق المشاركة للاستفادة من الخبراء المختصين في تلك المجالات من خلال برنامج غني من الجلسات الحوارية وورش العمل، مركزًا على تطبيق مفهوم التصميم التشاركي، وذلك من خلال تنوع تخصصات أعضاء الفريق لتكون بخلفيات تصميمية وخلفيات أخرى داعمة كالتقنية، وعلم الاجتماع، والإحصاء، والهندسة، والطب، وغيرها

وتعليقاً على ختام المبادرة، قالت د. سمية السليمان الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم السعودية: “بعد ثلاثة أيام مليئة بالحماس اشها الشغوفون بحل مشاكل القطاع، نصل اليوم للمحطة واللحظة الأخيرة في رحلتهم والتي نتوج فيها الفائزين وابتكاراتهم التي يؤمنون بها ونؤمن بها نحن أيضًا”.

منهجية التفكير التصميمي

وأضافت السليمان:” لقد ساهم أكثر من 500 مشارك بشكلٍ مباشر في النهوض بالقطاع عبر استكشافهم للتحديات، ومن ثمّ تكوين فريق يجمع خلفيات مختلفة تعزز من مفهوم التصميم التشاركي، وحل هذه التحديات باستخدام منهجية التفكير التصميمي، التي ستلهم للوصول لأشكالٍ من الحلول غير التقليدية والمنتظرة من مثل هذا المجتمع”.

جدير بالذكر أن “ديزايناثون” وعلى مدى ثلاثة شهد العديد من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي رفع جودة مخرجات هذه النسخة، ففي اليوم الأول نظمت الهيئة جلسة حوارية تعريفية عن كل مسار، أدارها الأستاذ فيصل السيف، استضاف فيها كل من دكتور كارلوس مونتانا، دكتور محمد الصرف، دكتور ماجد الحلواني ودكتورة منى أبو سليمان، وجلسة أخرى بعنوان “منهجية التفكير التصميمي” شارك فيها كل من مريم قطب، دكتورة لمى حكيم، نواف النصار وبراندي جانو. أما اليوم الثاني فقد تم تقديم ورش عمل حول منهجية التفكير التصميمي، من قبل فدا الحسن، هبة عطية، وفي اليوم الثالث والأخير تم عقد ورشة عن آلية تسجيل حقوق الأفكار مقدمة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

 

 

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