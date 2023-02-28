واتساب يدعم ملصقاته بميزة جديدة مهمة

أتاح تطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدميه تمكنهم من إرسال الملصقات بسرعة، خاصة مع تحديث iOS16.

ملصقات الواتساب اصبحت اسهل مع تحديث iOS16 … اسرع سريع 💨

الميزة وصلت للبعض 👍🏻 pic.twitter.com/cs6Zrdj4pf — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) February 28, 2023

أسرع طريقة لإرسال الملصقات

ونشر المهتم بالبرمجة وتطبيقات الأجهزة الذكية عبدالعزيز الرشيد، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يوضح كيفية إنشاء ملصقات الواتساب وإرسالها بطريقة سريعة دون استخدام برامج خارجية.

وقال الرشيد إنه في حال الرغبة في تحويل صورة على الهاتف إلى ملصق يتم الدخول على هذه الصورة وتحديد الصورة والضغط عليها، ثم فتح الواتساب وإرسالها على الفور.

تعديل الرسائل

وفي وقت سابق، أتاح تطبيق “واتساب” ميزة جديدة لمستخدميه تمكنهم من تعديل الرسائل بعد إرسالها دون الحاجة إلى حذفها.

وتسمح هذه الميزة الجديدة التي تعمل واتساب على تطويرها، بإمكانية تعديل أي رسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها، بهدف إتاحة الفرصة لتصحيح أي أخطاء في الرسائل، أو إضافة بعض المعلومات الجديدة إليها، قبل أن يراها الطرف الآخر، ويبدو أن تلك الميزة تستهدف المستخدمين، الذين لا يرغبون في حذف الرسائل، مقابل تغيير محتواها قبل قراءتها.