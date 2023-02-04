واتساب يضيف خدمة جديدة تتعلق بالرسائل المهمة

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أعلن تطبيق التواصل الفوري واتساب البدء في اختبار ميزة جديدة، تستخدم منذ أمد بعيد في شبكات التواصل الاجتماعي.
وذكر موقع “WabetaInfo” التقني، الذي يتابع أخبار “واتساب” أولًا بأول، أن التطبيق أطلق ميزة الرسالة المثبتة في النسخة التجريبية “بيتا”.
وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين بإيجاد الرسائل المهمة في الدردشات.
وفي حالة قام أحد المستخدمين بتثبيت رسالة معينة في الدردشة مع مستخدم آخر أو داخل مجموعة، وكان المستخدم الآخر يستعمل نسخة قديمة من التطبيق، فإنه لن يرى الرسالة المثبتة، وعوضًا عن ذلك ستظهر أمامه رسالة تقول له إن “أحدهم قام بتثبيت رسالة هنا.. يرجى تحديث واتساب”.
وتساعد الخدمة الجديدة في تحسين التنظيم في المجموعات، التي يصعب فيها تتتبع الرسائل خاصة من كان عدد المشتركين فيها كبيرًا.
ويمكن أن تكون الرسائل المثبتة، مثل تنبيه مهم إلى أعضاء المجموعة، يريد المشرفون عليها بقاءه لمدة طويلة، بحيث لا يختفي تحت جبل الرسائل المتراكمة من المستخدمين.
وستدخل الخدمة الجديدة حيز التنفيذ في التحديث الجديد للتطبيق بحسب سكاي نيوز العربية.
يذكر أن خدمة الرسالة المثبتة موجودة منذ وقت طويل في تطبيق التواصل الفوري المنافس “تلغرام”، كما أنها جزء أساسي في منصات شبكات التواصل مثل “فيسبوك”، و”تويتر”.