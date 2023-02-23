واتساب يكشف عن ميزة بث النشرات الإخبارية

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كشف تطبيق واتساب للتراسل الفوري، عن نيته إطلاق ميزة جديدة تمكن المستخدمين من بث النشرات الإخبارية في أيقونة ” المجتمعات”.
وأوضح تطبيق واتساب، أن الميزة الجديدة تتشابه مع ميزة Channels الإعلانية التي أطلقها مؤخرًا موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
وبحسب ما جاء في الموقع التقني WABetaInfo، فإن الميزة الجديدة تسمى Newsletters تعتبر أداة لبث الأخبار من فرد إلى مجموعة كبيرة من الأفراد، والتي تسهل إرسال التحديثات ذات العلاقة للمجموعات الإخبارية بأنواعها.