Icon

مجمع الملك سلمان يُطلق المرحلة الثانية من مشروع تدريب معلمي اللغة العربية Icon ساعة آبل لمرضى السكري ستصنع ثورة تكنولوجية Icon موافقة الكفيل شرط لرواد الأعمال المقيمين في السعودية لإصدار التراخيص الريادية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان وسلطان بروناي ورئيس غويانا Icon وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية Icon واتساب يكشف عن ميزة بث النشرات الإخبارية Icon واشنطن تايمز: محمد بن سلمان محارب حقيقي Icon وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي Icon الجمارك تكشف عن الحد المسموح بحيازته من الذهب Icon اصطفاف القمر وكوكبي ‎الزهرة والمشتري مساء اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

واتساب يكشف عن ميزة بث النشرات الإخبارية

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
واتساب يكشف عن ميزة بث النشرات الإخبارية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف تطبيق واتساب للتراسل الفوري، عن نيته إطلاق ميزة جديدة تمكن المستخدمين من بث النشرات الإخبارية في أيقونة ” المجتمعات”.

وأوضح تطبيق واتساب، أن الميزة الجديدة تتشابه مع ميزة Channels الإعلانية التي أطلقها مؤخرًا موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ميزة جديدة

وبحسب ما جاء في الموقع التقني WABetaInfo، فإن الميزة الجديدة تسمى Newsletters تعتبر أداة لبث الأخبار من فرد إلى مجموعة كبيرة من الأفراد، والتي تسهل إرسال التحديثات ذات العلاقة للمجموعات الإخبارية بأنواعها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف وأمطار غزيرة
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف...

السعودية اليوم
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا الطائف
السعودية اليوم

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا...

السعودية اليوم
ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي
أخبار أمنية

ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق...

أخبار أمنية
لقطات صادمة لثور يهاجم تجمعًا دينيًا ويصيب 14 بالهند
غرائب

لقطات صادمة لثور يهاجم تجمعًا دينيًا ويصيب...

غرائب
توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم
السعودية اليوم

توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا...

السعودية اليوم
التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات
السعودية اليوم

التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات

السعودية اليوم
خبراء يتوقعون زلزالًا مدمرًا يجعل من كهرمان مرعش مجرد بروفة 
العالم

خبراء يتوقعون زلزالًا مدمرًا يجعل من كهرمان...

العالم
أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط الدفاع الأول لحماية الوطن
السعودية اليوم

أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط...

السعودية اليوم