واتساب يمنح مستخدميه ميزة جديدة للصور

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يمنح تطبيق واتساب، مستخدميه ميزة جديدة لعدد وحجم الصور التي يمكن إرسالها خلال الرسالة الواحدة لشخص آخر.
وذكر موقع “WaBetaInfo” التقني، الذي يراقب عن كثب التطورات في “واتساب” أن سقف الـ30 صورة التي يمكن إرسالها في المحادثات الشخصية والمجموعات سينتهي عما قريب.
وأضاف أن التحديث الجديد في التطبيق سيمكّن المستخدمين من إرسال حتى 100 صورة في الرسالة الواحدة.
وقال إنه يجري حاليًا اختبار الميزة الجديدة في النسخة التجريبية “بيتا” من قبل عدد من المُختبِرين، بعد إدخالها في التحديث الجديد الخاص بتلك النسخة.
وحصل الموقع على لقطة شاشة (screenshot) تظهر واجهة “واتساب” أثناء تحميل صور، فظهرت ملاحظة في الأسفل، تقول إن الحد الأقصى 100 صورة وليس 30 صورة كما هو حاليًا.
وبحسب الموقع التقني، فإن هذه الميزة ستجعل الأمر أسهل على المستخدمين لمشاركة ألبومات صورهم مع أصدقائهم وعائلاتهم.