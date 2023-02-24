واتساب ينافس إنستغرام وتليغرام بميزة جديدة 

يعمل تطبيق الدردشة الفورية، واتساب على تطوير ميزة جديدة ينافس بها إنستغرام وهي تحمل اسم النشرات الإخبارية، وهي توجد أيضًا في تليغرام باسم القنوات أو Channels.

وفي حين أن منصة إنستقرام أعلنت عن تلك الميزة في الأسبوع الماضي، إلا أن تطبيق تليغرام يوفر تلك الخدمة لمستخدميه منذ فترة طويلة للغاية.

وبحسب موقع WABetaInfo المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب، فإن الميزة الجديدة قد تحمل اسم (النشرات الإخبارية) Newsletters.

وقال: على مدى السنوات القليلة الماضية، استمرت واتساب في التطور وإضافة ميزات جديدة إلى منصتها تسمح للمستخدمين بالتواصل فيما بينهم، فكان من أبرز الميزات في هذا الاتجاه ميزة (المجتمعات) Communities بوصفها مكانًا تُجمع وتُنظم فيه المجموعات ذات الصلة.

أهمية ميزة واتساب الجديدة

وتابع: والآن يبدو أن واتساب يواصل استكشاف طرق جديدة لتحسين تجربة الإعلانات الجماعية، إذ تعمل على اختبار ميزة جديدة قد تحمل اسم النشرات الإخبارية.

واستطرد موقع WABetaInfo أن ميزة النشرات الإخبارية هي أداة لبث الأخبار من فرد إلى مجموعة كبيرة من الأفراد، وتبدو كأنها طريقة جديدة تتيح للمستخدمين الحصول على التحديثات من الأشخاص أو المجموعات، مثل: المسؤولين المحليين، أو الفرق الرياضية، أو المنظمات الأخرى.

موعد طرح الميزة الجديدة

ولم يوضح الموقع التكنولوجي موعد طرح الميزة الجديدة، كما لم يفصح المسؤولون عن التطبيق عن هذه المعلومة، ومع ذلك ذكر WABetaInfo أنه رصدها في النسخة التجريبية من WhatsApp ومن غير الواضح متى سيتم تعميمها لجميع المستخدمين.