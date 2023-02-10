واتساب ينقذ 4 أتراك من تحت الأنقاض

تمكن شاب تركي من الخروج من تحت أنقاض منزله، الذي سقط جراء الزلزال القوي، الذي هز جنوبي تركيا، الاثنين.

مقطع فيديو

ونجا الطالب بوران كوبات، البالغ من العمر 20 عامًا، من الموت بأعجوبة، بعد أن نشر مقطع فيديو على تطبيق واتساب من تحت الأنقاض.

وكان كوبات قد حوصر مع والدته واثنين من أعمامه، عندما ضرب الزلزال الثاني جنوبي تركيا.

وأفاد بوران، في الفيديو: أرجوكم، أطلب المساعدة من أي شخص يشاهد هذا الفيديو.

وفي أعقاب ذلك، تمكن رجال الإنقاذ من تحديد مكان عائلة كوبات، بعد أن مدّهم بمكان تواجدهم بالضبط.