واجهة جدة البحرية تستعد لاستقبال الزوار مع قرب الإجازة الدراسية

يحظى شاطئ كورنيش الواجهة البحرية بجدة، أحد أهم الوجهات السياحة لعروس البحر الأحمر، بتوافد الزوار خلال فترة العطلات من أهالي المحافظة ومن مختلف مناطق المملكة، حيث المناظر الشاطئية الرائعة والرمال الناعمة، وامتداد مرافقه لمسافات طويلة، الأمر الذي جعل منه مقصدًا على مدار العام، للتنزه وممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية.

إطلالة رائعة

ويتمتع شاطئ كورنيش جدة بإطلالته الرائعة التي تجذب الزوار والسيّاح طوال فترات أيام السنة، حيث يحرص غالبية من يزور الواجهة، على الوقوف أمام البحر، في انتظار فترة غروب الشمس، لمراقبة لحظة انعكاس ألوان الشفق في السماء، وهو ما يستهوي عشاق اللقطات التصويرية لتوثيق هذه اللحظة بأجهزتهم المتنقلة أو بكاميراتهم الخاصة.

ويخصص الزوار فترة تواجدهم في الكورنيش بعض الوقت لمزاولة العديد من الأنشطة الرياضية المتاحة على كورنيش الواجهة البحرية مثل رياضة المشي فيما يفضل آخرون التجول على امتداد الواجهة البحرية والاستمتاع بأشكال المجسمات الفنية الجمالية المصممة بأيدي فنانين محليين، وبالمسطحات الخضراء التي تشكل لوحة جمالية تزيد من روعة الواجهة.

وتحرص معظم العوائل على تجربة الألعاب الترفيهية المتنوعة في المنتجعات المنتشرة على امتداد الكورنيش، وتضم محتلف أنواع الألعاب والمغامرات التشويقية ، فيما تخصص جزء من العائلات وقتها في التواجد بالمساحة المخصصة لألعاب الصغار والتي توفر لهم أماكن آمنة فترة مرحهم والاستمتاع بوقتهم برفقة أهاليهم.

تهيئة الواجهة

فيما تكثف أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية لتهيئة الواجهات البحرية مع قرب بدء العطلة المدرسية، لاستقبال السكان والزوار المتوقع حضورهم بشكل لافت، خاصة مع اعتدال الأجواء بمحافظة جدة، من خلال صيانة المرافق العامة بالواجهة ونظافتها, وتكثيف الأعمال الرقابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار خلال فترة تواجدهم في الواجهة البحرية.