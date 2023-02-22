وادي حنيفة شاهد على نشأة الدرعية والتأسيس

يعد وادي حنيفة بمنطقة نجد، هو أحد أهم وأطول الأودية القديمة والعريقة قبل تأسيس المملكة العربية السعودية.

وفي تقرير لقناة “الإخبارية”، يمثل وادي حنيفة منطقة تاريخية عريقة، فعلى ضفافه استوطنت منذ القدم قبائل عملت بالزراعة والتجارة.

نشأة الدرعية

وقد مرّ هذا الوادي بتحولات مفصلية كبيرة على مدى حقب تاريخية مختلفة، كما شهد نشأة الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى على ضفافه.

كما يعتبر وادي حنيفة طريق الحج قديمًا، حيث كان من خلاله يدخل الحجاج من شرق الجزيرة العربية وشمال شرقها للحج.

ويعد هذا الوادي، أطول وادي في نجد حيث يبلغ طوله 120 كم، ويمتاز بخصوبة أرضه وتنوع محاصيله، وأما عن جريانه في مواسم الأمطار فإنه يصب في نفود السهباء بالخرج.

قبيلة بني حنيفة

وقد سُمي بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة بني حنيفة التي جاءت إلى هذا المكان قبل الإسلام بقرنين، وعليه فهو يزخر بالمواقع الأثرية والتراثية التي تعكس المكانة التاريخية لما قبل تأسيس المملكة وما بعدها.