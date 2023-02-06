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تم تجميعها من على سطح البحر

واشنطن بعد تجميع بقايا المنطاد: لن نعيده لبكين

2023-02-06 الساعة 11:04
واشنطن بعد تجميع بقايا المنطاد: لن نعيده لبكين
المواطن - فريق التحرير

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أفاد متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة جمعت بقايا أولية من حطام المنطاد الصيني الذي أسقطته السبت، موضحاً أن إعادتها إلى الصين أمر غير وارد.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في الرئاسة الأمريكية جون كيربي للصحفيين إن الفرق المنتشرة قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية في جنوب شرق البلاد جمعت بعض البقايا من على سطح البحر، لافتًا إلى أن الظروف المناخية لم تسمح حتى الآن بتنفيذ عمليات تحت سطح البحر.

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وعن إمكانية إرسال بقايا المنطاد للصين، أكد كيربي أن الولايات الولايات المتحدة لا تعتزم إعادتها لبكين.

انتقاد لـ بايدن

وبعدما انتقدت المعارضة الجمهورية الرئيس جو بايدن لتأخره في إسقاط المنطاد، اعتبر المتحدث أن هذه الفسحة الزمنية منحت الأمريكيين “فرصة رائعة لدرس (المنطاد) وفهمه في شكل أفضل”، في انتظار أن توفر البقايا معلومات إضافية.

وأكد أن واشنطن “اتخذت تدابير للحد من قدرة هذا المنطاد على جمع (معلومات) من فوق مواقعنا العسكرية الحساسة”.

هذا وكان كيربي قد أعلن سابقاً أن الإدارة الأمربكية “أجرت اتصالات بمسؤولين كبار في الإدارة السابقة وعرضت عليهم إحاطات” تتصل بتحليق مناطيد صينية في الأجواء الأمربكية إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.

من جهتها أفادت وزارة الدفاع الأمربكية “البنتاغون” بأن مناطيد صينية حلقت ثلاث مرات لفترات زمنية محدودة فوق الأراضي الأمربكية خلال ولاية ترمب، ومرة واحدة في بداية ولاية بايدن لفترة قصيرة أيضاً.

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