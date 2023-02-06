والدة الشيخ عبدالله القرني المستشار بالديوان الملكي في ذمة الله

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى، والدة معالي الشيخ عبدالله بن مجدوع آل مجدوع القرني، المستشار بالديوان الملكي.
صحيفة “المواطن“، تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى معالي الشيخ عبدالله بن مجدوع آل مجدوع القرني، في وفاة والدته، سائلة المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمه الصبر والسلوان.. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.