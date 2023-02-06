والدة الشيخ عبدالله القرني المستشار بالديوان الملكي في ذمة الله

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى، والدة معالي الشيخ عبدالله بن مجدوع آل مجدوع القرني، المستشار بالديوان الملكي.
صحيفة “المواطن“، تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى معالي الشيخ عبدالله بن مجدوع آل مجدوع القرني، في وفاة والدته، سائلة المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمه الصبر والسلوان.. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
Bahyan algarni
معالي المستشار بالديوان الملكي /عبدالله بن مجدوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…..بمزيد من الأسى والحزن بلغنا نبأ وفاة والدتكم رحمها الله واسكنها فسيح جناته وعزانا موصول للإخوان الافاضل/مرعي وشبيلي ومحمد وعثمان وعبدالرحمن والأسرة ال مجدوع كافة داعين الله ان يلهمهم الصبر والسلوان وان يغفر لوالدتكم ويرحمها .(انا لله وانا اليه راجعون )بهيان بن حياالله واسرته