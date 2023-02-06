Icon

طفل تركي ظل نائمًا تحت الأنقاض ولم يعلم بالزلزال حتى أيقظه المنقذون Icon مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودعات بحي بدر Icon الخريف: نستهدف أن تكون السعودية رائدة عالميًّا في التصنيع Icon عبدالرحمن بن مساعد: أي مجد عظيم المستحيل ليس هلاليًّا Icon الشفاء أول متحف بالسعودية عن إسهامات العلماء المسلمين Icon وزير الرياضة يُكافئ نجوم الهلال بـ 500 ألف ريال لكل لاعب Icon هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب فلسطين Icon قيدوا الزوج وقتلوا زوجته في جريمة بشعة بتونس Icon مناطق وبؤر زلزالية وفوهات بركانية بالسعودية يسكنها أهالٍ Icon الوليد بن طلال بعد تأهل الهلال: مليون ريال هدية لكل لاعب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

والدة الشيخ عبدالله القرني المستشار بالديوان الملكي في ذمة الله

2023-02-06 الساعة 10:41
والدة الشيخ عبدالله القرني المستشار بالديوان الملكي في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، والدة معالي الشيخ عبدالله بن مجدوع آل مجدوع القرني، المستشار بالديوان الملكي.

صحيفة “المواطن“، تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى معالي الشيخ عبدالله بن مجدوع آل مجدوع القرني، في وفاة والدته، سائلة المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمه الصبر والسلوان.. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

قد يهمّك أيضاً
Img

فتاة بعمر 12 عاماً تبتكر حقيبة لتصفية الهواء

Img

وليد الفراج لـ لاعبي الهلال: الوداد لن يكون أصعب من منتخب الأرجنتين

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • Bahyan algarni

    معالي المستشار بالديوان الملكي /عبدالله بن مجدوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…..بمزيد من الأسى والحزن بلغنا نبأ وفاة والدتكم رحمها الله واسكنها فسيح جناته وعزانا موصول للإخوان الافاضل/مرعي وشبيلي ومحمد وعثمان وعبدالرحمن والأسرة ال مجدوع كافة داعين الله ان يلهمهم الصبر والسلوان وان يغفر لوالدتكم ويرحمها .(انا لله وانا اليه راجعون )بهيان بن حياالله واسرته

إقرأ المزيد

مصادرة سكوتر تقوده أم بريطانية لنقل طفلتها...
غرائب

مصادرة سكوتر تقوده أم بريطانية لنقل طفلتها...

غرائب
ألمانيا تبحث مع واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات
العالم

ألمانيا تبحث مع واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات

العالم
وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم

وظائف
رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...
آخر الاخبار

رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...

آخر الاخبار
تفتيش منزل بايدن والعثور على وثائق سرية
العالم

تفتيش منزل بايدن والعثور على وثائق سرية

العالم
تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد...
السعودية اليوم

تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد...

السعودية اليوم
وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز...
السعودية اليوم

وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز...

السعودية اليوم
أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مشاريع...
السعودية اليوم

أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مشاريع...

السعودية اليوم