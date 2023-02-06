والد الإعلامي عبدالله التمياط في ذمة الله

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أعلن الإعلامي عبدالله التمياط عن وفاة والده راكان بن زبن التمياط.
وقال التمياط عبر حسابه الشخصي على موقع التدونيات القصيرة تويتر: إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرًا منها.
وأردف الإعلامي في قناة السعودية، قائلًا: انتقل إلى رحمة الله هذا اليوم والدي راكان بن زبن التمياط والصلاة عليه عصر غدٍ الثلاثاء بجامع الراجحي والدفن في مقبرة النسيم.
واختتم الإعلامي بقوله: الله يرحمه ويغفر له ويجعل ما أصابه تكفيرًا ورفعة له، والصلاة عليه عصر غدٍ الثلاثاء بجامع الراجحي والدفن في مقبرة النسيم.
وعبر العديد من مرتادي تويتر عن خالص تعازيهم حيث قال المذيع بقناة الإخبارية نايف العلياني: “أحسن الله عزاءك أخي العزيز أبو راكان .. ورحم الله والدكم رحمةً واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهمكم وذويه الصبر والسوان”. فيما غرد المتخصص في الإعلام والاتصال حبيب الشهري عبر حسابه الرسمي: “رحم الله والدكم وأسكنه فسيح جناته، وألهمكم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وقال الإعلامي والكاتب في صحيفة عكاظ علي بن محمد الرباعي: “عليه رحمة الله؛ صادق المواساة”، بينما غرد الإعلامي في جريدة الرياض وعضو في هيئة الصحفيين السعوديين أحمد جهوي بالقول: “عظم الله أجركم أخي عبدالله، وغفر الله لفقيدكم وتقبله في عليين وربط الله على قلبك وكل محبيه”.