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تقديراً لجهوده في عملية فصل طفليه

والد التوأم السيامي اليمني يصر على تقبيل رأس الربيعة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
والد التوأم السيامي اليمني يصر على تقبيل رأس الربيعة
المواطن - فريق التحرير

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أصر يوسف المليحي، والد التوأم السيامي اليمني، سلمان وعبدالله على تقبيل رأس الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة، ورئيس الفريق الطبي المشرف على العملية.

وظهر المليحي في مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية وهو يعانق الربيعة ويسعى لتقبيل رأسه عرفانا وتقديراً لجهوده في عملية فصل طفليه.

نجاح فصل التوأم سلمان وعبدالله

وفي وقت سابق، أكد الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني “سلمان وعبدالله”.

وقال الربيعة “الآن تم فصل التوأم السيامي اليمني “سلمان وعبد الله” ويرقد كل منهما في سرير منفصل لأول مرة في حياتهما”، ونشكر قيادتنا لدعم هذا النجاح الكبير، وهذه العملية تعد الـ 55 في المملكة، منذ عام 1990، ولا ننسى أن خلفه فريقاً سعودياً.

نجاح كبير

وأضاف د. عبدالله الربيعة، أن هذه هي العملية الثامنة للتوائم السيامية من كل محافظات اليمن.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية أجرت 55 عملية فصل للتوائم السيامية منذ عام 1990، لافتاً إلى أن المملكة الآن قيمت أكثر من 127 حالة من 23 دولة، وفصلت 55 حالة بما فيها هذه الحالة، التي تجرى على 6 مراحل شارك فيها 35 من المختصين في جراحة التوائم الملتصقة.

 

 

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