والد المبتعث المغدور وليد الغريبي يكشف تفاصيل مؤلمة حول وفاة ابنه

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ظهر عبدالله الغريبي، والد المبتعث السعودي الوليد الغريبي، لأول مرة في لقاء مؤثر غلبته فيه الدموع، بعد جريمة قتل ابنه في جريمة هزت الجالية السعودية بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
أسرة المبتعث السعودي الوليد الغريبي ما زالت تعيش صدمة مقتله على يد فتاة أميركية.. ووالده لـ #العربية: كان يتمنى العودة سريعا للمملكة#السعودية pic.twitter.com/sEE8tXG92Eقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 3, 2023
وروى عبدالله الغريبي تفاصيل جديدة، حول استقبال عائلته لخبر وفاة الابن عبر بريد إلكتروني من الشرطة الأمريكية في فيلادلفيا، يطالبه بالتواصل مع محقق مختص بقسم القتل. ووصف الأب المكلوم الرسالة بأنها كانت أسوأ رسالة وصلته في حياته.
وأكد أن ولده كان يطمح بعد تخرجه أن يعود للعمل في المملكة، وكشف أنه وعائلته لن يعودا للولايات المتحدة أبدًا بعد الجريمة التي أفقدته فلذة كبده.
وأوضح أن سيقوم بزيارة للولايات المتحدة لحضور محاكمة القاتلة فقط.
وجاءت تصريحات عبدالله بعد أيام من جريمة قتل نجله الوليد الغريبي، على يد فتاة أمريكية استدرجته بغرض السرقة.
أكد عمُّ المبتعث المغدور به في أمريكا الوليد الغريبي، أن القاتلة ستمثل أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في منتصف شهر فبراير الجاري، بعد أن انتهت الشرطة من التحقيقات كافة.
ورفضت محكمة فيلادلفيا، الإفراج المؤقت عن المتهمة الأمريكية نيكول ماري روجرز، البالغة من العمر 19 عامًا، بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة.
وذكر سعد الغريبي، في تصريحات للعربية أن القاتلة، بحسب ما أدلت به أثناء الاستجواب، أنها طلبت منه المساعدة بنقل أغراضها، فعندما صعد معها إلى غرفتها قامت بطعنه ورميه في الحمام المشترك ولاذت بالفرار.