والد المذيع خالد مدخلي في ذمة الله

توفي العميد متقاعد أحمد بن علي مدخلي والد المذيع بقناة “العربية” خالد مدخلي اليوم السبت.

وقال المذيع خالد مدخلي عبر حسابه بموقع “تويتر” “إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم آجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرًا منها.. انتقل إلى رحمة الله هذا اليوم والدي العميد أحمد بن علي مدخلي والصلاة عليه عصر غدٍ الأحد بجامع الملك خالد في أم الحمام والدفن في مقبرة عرقة”.

التعازي والدعوات

وقدم طارق الجاسر مذيع بإذاعة UFM، التعزية في وفاة العميد أحمد مدخلي، قائلًا: “الله يغفر له ويخلف عليكم ويتقبله قبولًا حسنًا ويجمعه مع المسلمين في جنات النعيم”.

وقال المهتم بالتطوع والأعمال الإنسانية ناصر الحميدي: “غفر الله للوالد العميد أحمد مدخلي ورحمه رحمة واسعة وأسكنه الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار.. أحسن الله عزاكم أخي خالد”.