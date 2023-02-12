وثائق ومحفوظات يجوز الاطلاع عليها وتداولها

أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم الأحد، عن أنواع الوثائق والمحفوظات التي يجوز الاطلاع عليها وتداولها.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بموقع “تويتر” عبر فيديو يشير إلى أقسام الوثائق والمحفوظات والتي تقسم إلى فئتين وهي:

أنواع الوثائق:

1ـ وثائق يجوز الاطلاع عليها وتداولها، وهي المتعلقة بموضوعات عامة غير سرية وتتاح هذه الوثائق للباحثين والدارسين ومراكز البحث العلمي للاستفادة منها في المجالات العملية العلمية التوثيقية كالأنظمة واللوائح والسياسات والخطط بالإضافة إلى التقارير الإحصائية وغيرها.

2 ـ وثائق يحظر نشرها أو الاطلاع عليها أو تداولها لغير الموظفين المختصين، وهي التي تشتمل على معلومات سرية هامة تخص جهات محددة أو أشخاص معنيين بذاتهم، وليس من المصلحة الاطلاع عليها أو إفشاء ما تضمنته من معلومات أو بيانات لنتجنب الإضرار بمصالح الدولة ومواطنيها والحفاظ على أمن الوثائق ومعلوماتها تعزيزًا للأمن الوطني.