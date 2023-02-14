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يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط

ورش عمل وجلسات حوارية في المنتدى الدولي الأول للترفيه مارس المقبل

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
ورش عمل وجلسات حوارية في المنتدى الدولي الأول للترفيه مارس المقبل
المواطن - فريق التحرير

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تنظم الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع منظمة إيابا الدولية في مارس القادم المنتدى الدولي للترفيه، وذلك خلال الفترة 5- 8 مارس المقبل، وتقام فيه مجموعة من ورش العمل المتركزة على الخبرات العملية للمتخصصين في مجالات صناعة الترفيه.

الأول من نوعه

ويستضيف المنتدى الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط جلسات حوارية بحضور متحدثين وخبراء عالميين، إضافة إلى معرض مصاحب لشركات محلية وعالمية، وفرص فريدة لتبادل الخبرات مع أكبر المستثمرين الدوليين في مجال الترفيه، كما يتيح المنتدى لزواره أيضًا التجول والتعرف على أكبر المدن الترفيهية بالمملكة.

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خبراء

ويستضيف المنتدى المخصص لدعم صناعة الترفيه جلسات يقودها نخبة من الخبراء والمتحدثين الدوليين في شركات عالمية مثل Disneyland Paris, Europa Park, Liseberg, Compangie des Alpes, Parques Reunidos، Six Flags Qiddiya، للإسهام في معرفة إدارة المرافق الترفيهية، وتنظيم الفعاليات، وتسليط الضوء على أبرز المشاريع الترفيهية والجاذبة في المملكة وعاصمتها الرياض.

ويهدف المنتدى الذي تشارك فيه منظمة إيابا لأول مرة في الشرق الأوسط منذ انطلاقها في عام 1918م، لاستكشاف التطورات الجديدة والابتكارات العالمية في صناعة الترفيه، إضافةً إلى تعظيم أداء المبادرات، ومعرفة طرق وأدوات قياس نجاح الفعاليات داخل المناطق الترفيهية، فضلًا عن معالجة تحديات قطاع الترفيه، ودعم إستراتيجياته من خلال التأهيل اللازم لقيادات فعالياته وبرامجه.

ويصاحب المنتدى الذي تنظمه العاصمة الرياض برنامج مخصص للتطوير المهني يقدمه معهد مدراء الوجهات الترفيهية IAM التابع للمنظمة؛ بهدف تبادل أفضل ممارسات المجال عبر أنواع من المشاريع التي تقوم عليها شركات رائدة في قطاع الترفيه من جميع أنحاء العالم.

وتتضمن أحداث المنتدى جلسات حول أحدث المشاريع الترفيهية قيد التطوير بالمملكة، إضافة إلى معرض مصاحب بأجنحة لشركات تعرض منتجاتها وخدماتها التي تلبي صناعة الترفيه، فضلًا عن مجموعة من الفرص للتواصل مع الخبراء للتعلم منهم، ومجموعة من الرحلات الميدانية إلى بوليفارد رياض سيتي، وبوليفارد وورلد.

وتأتي استضافة الهيئة العامة للترفيه لهذا الحدث، استمرارًا لمبادراتها الترفيهية، وتطوير القطاع الترفيهي بأحدث المعايير الدولية؛ لتلبية احتياجات الإقبال الترفيهي المتزايد في جميع أنحاء المملكة.

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