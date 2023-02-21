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بمناسبة مسيرة 3 قرون على تأسيس الدولة السعودية

وزارة الحرس الوطني تحتفي بيوم التأسيس: هذي ديار العز يا حي طاريها

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
وزارة الحرس الوطني تحتفي بيوم التأسيس: هذي ديار العز يا حي طاريها
المواطن - فريق التحرير

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نشرت وزارة الحرس الوطني على حسابها بموقع “تويتر”، أغنية وطنية بعنوان “حي طاريها”، كتبها الشاعر وكيل رقيب مسلط الميموني، احتفالًا بيوم تأسيس المملكة الذي يحل يوم 22 فبراير من كل عام.

حي طاريها

وعلقت الوزارة على الشيلة بالقول “في يوم تأسيسها، قمنا نناديها: هذي ديار العز يا حي طاريها”.

وأشاد رواد موقع “تويتر” بهذا العمل الفني الذي يحتفل بمناسبة وطنية تستحضر فيها المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسِّير

وقال أحد المغردين “يشعر المرء بالفخر والاعتزاز عند رؤية مثل هذه الأعمال وليست بغريبة على مركز الاتصال والإعلام بوزارة الحرس الوطني تلك المنظومة المتكاملة التي تواكب الأحداث لحظة بلحظة”.

تميز وإبداع

وأضاف آخر: “كعادتكم، التميز والإبداع، بارك الله جهودكم”، ولفت آخر: “تبارك الله إبداع إبداع في التجسيد والإخراج والمونتاج قسم الإعلام في وزارة الحرس الوطني فعلًا أنتم مبدعون”.

ولفت مغرد “كل عام والمملكة في عز، رخاء، استقرار، أمن وأمان وشعبها في خير وحب وصحة وسلامة كل عام والسعودية تعانق السماء عزًا وشموخًا”.

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