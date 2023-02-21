وزارة الحرس الوطني تحتفي بيوم التأسيس: هذي ديار العز يا حي طاريها

وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية استهداف قناة عراقية بقنبلة يدوية بسبب حلقة المحتوى الهابط ضبط شخصين في الرياض تشاجرا على أفضلية السير تحت رعاية ولي العهد.. إطلاق كأس العلا للهجن بحوائز أكثر من 80 مليون ريال وظائف شاغرة للجنسين في شركة النهدي سمكة ضخمة تنتقم من صائدها بطريقتها الخاصة وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة مارس 2023 الأرصاد: توقعات بهطول أمطار خلال فصل الربيع ترامب: بإمكاني حل أزمة روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة
نشرت وزارة الحرس الوطني على حسابها بموقع “تويتر”، أغنية وطنية بعنوان “حي طاريها”، كتبها الشاعر وكيل رقيب مسلط الميموني، احتفالًا بيوم تأسيس المملكة الذي يحل يوم 22 فبراير من كل عام.
في يوم تأسيسها، قمنا نناديها:
هذي ديار العز يا #حي_طاريها #يوم_التأسيس#يوم_بدينا pic.twitter.com/BcNEtMfujWقد يهمّك أيضاً
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) February 21, 2023
وعلقت الوزارة على الشيلة بالقول “في يوم تأسيسها، قمنا نناديها: هذي ديار العز يا حي طاريها”.
وأشاد رواد موقع “تويتر” بهذا العمل الفني الذي يحتفل بمناسبة وطنية تستحضر فيها المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسِّير
وقال أحد المغردين “يشعر المرء بالفخر والاعتزاز عند رؤية مثل هذه الأعمال وليست بغريبة على مركز الاتصال والإعلام بوزارة الحرس الوطني تلك المنظومة المتكاملة التي تواكب الأحداث لحظة بلحظة”.
وأضاف آخر: “كعادتكم، التميز والإبداع، بارك الله جهودكم”، ولفت آخر: “تبارك الله إبداع إبداع في التجسيد والإخراج والمونتاج قسم الإعلام في وزارة الحرس الوطني فعلًا أنتم مبدعون”.
ولفت مغرد “كل عام والمملكة في عز، رخاء، استقرار، أمن وأمان وشعبها في خير وحب وصحة وسلامة كل عام والسعودية تعانق السماء عزًا وشموخًا”.