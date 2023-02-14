Icon

ضبط 20 مخالفًا لتخزينهم 179 مترًا مكعباً من الحطب المحلي Icon هيومن رايتس ووتش تتهم واشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية Icon ارتفاع عدد قتلى زلزال سوريا لـ 5540 Icon وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سعود الطبية  Icon تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون ريال Icon لحظة وصول أول قافلة مساعدات أممية لشمال سوريا Icon الطائرة الإغاثية التاسعة تتوجه إلى مطار حلب الدولي Icon ماسك يعلق على خبر تعيين مدير لتويتر بصورة كلب Icon طريف وشرورة تسجلان أعلى وأدنى درجة حرارة Icon الحج تعلن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين منذ بداية موسم العمرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن جهود حملة وطن بلا مخالف

وزارة الداخلية تحذر من تشغيل الوافدين المخالفين

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٣ مساءً
وزارة الداخلية تحذر من تشغيل الوافدين المخالفين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت وزارة الداخلية المنشآت من عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تلك التي تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.

عقوبات المخالفين

وقالت وزارة الداخلية، عبر مقطع فيديو غراف في تويتر، إن المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمال غيرها يعرضها للعقوبات التالية:

قد يهمّك أيضاً
Img

لحظة حاسمة في الحرب الباردة الجديدة بين أمريكا والصين

Img

برامج لتنمية وإثراء بحوث العلوم الطبية في جامعة الأميرة نورة

1-غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

2-الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.

3-السجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدًا.

مناشدة الداخلية

وناشدت وزارة الداخلية، عبر حسابها برسالة تقول فيها: “كن داعمًا لجهود الحد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم”.

وأضافت: “للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدوج، الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة”.

وطن بلا مخالف

ونشرت وزارة الداخلية بيانًا، يوم السبت الماضي، ضمن حملة وطن بلا مخالف، يتضمن آخر إحصائية لها تفيد بأنه خلال أسبوع، تم ضبط 16781 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في عموم مناطق المملكة، وأنه تم ترحيل نحو 11 ألف شخص منهم خارج السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • شركة دارما للمقاولات

    قرار في محله .لكن نحن اصحاب .المنشأة يوجد لنا منافسين من الجنسية اليمنية والسورية في مجال المقاولات تحت إقامة زائر فيما اعلم ويعملون .بدون اي مسؤليه ومكونين مجموعات عماليه ويأخذون أعمال مقاولات .وسوقهم ماشي والمواطن يريد الارخص له لأن هذه الثلة ليس عندها التزامات امام مؤسسات الدوله مثل الضرائب والزكاة والسجلات التجاريه وكذلك التامينات.نحن اصحاب المؤسسات لا نستطيع منافستهم اسعارهم مغريه لانه ليس عليه متطلب رسمي .وحتى الآن لم يوجد لهم نظام يوقفهم او تحسن أوضاعهم وهنا تكون المنافسة في محله .

إقرأ المزيد

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...
السعودية اليوم

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...

السعودية اليوم
كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...
السعودية اليوم

كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...

السعودية اليوم
توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...
العالم

توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...

العالم
النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...
الرياضة

النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...

الرياضة
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة
فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي
الرياضة

فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي

الرياضة
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...
العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...

العالم
37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...
الرياضة

37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...

الرياضة