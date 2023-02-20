وزارة الدفاع تحتفي بيوم التأسيس .. بطولات وأمجاد وراية بالفخر والعز مرفوعة

احتفت وزارة الدفاع بذكرى يوم التأسيس بمقطع فيديو يوثق تضحيات وبطولات الأجداد على ثرى هذا الوطن الطائر لبناء وتأسيس الدولة السعودية الشامخة تحت راية التوحيد.

وعلقت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على المقطع بقولها “أورث السلف للخلف.. بطولات وأمجاد.. وراية بالفخر والعز مرفوعة”.

يوم التأسيس

تأتي ذكرى الاحتفال الثاني بـ يوم التأسيس بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- العام المـاضي بـأن يكـون الـ 22 من فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة ويصبح إجازة رسمية.

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

ومرت المملكة بثلاث مراحل تأسيسية عبر التاريخ، حيث تأسست الدولة الأولى قبل أكثر من 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود- رحمه الله- وسطرت سجلاً حافلاً بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك.