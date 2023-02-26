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بعد حبسه في قضية سب وقذف

وزارة الرياضة المصرية تشطب عضوية مرتضى منصور

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ صباحاً
وزارة الرياضة المصرية تشطب عضوية مرتضى منصور
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، أكدت فيه زوال عضوية نادي الزمالك عن رئيسها مرتضي منصور بعدما أيدت محكمة النقض، أعلي هيئة قضائية في مصر، الحكم بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

زوال عضويته

وأشار البيان إلى أن منصور لن يمكنه العودة لتبوأ منصب رئاسة النادي بعد زوال عضويته، وأحالت الوزارة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك تنفيذ الإجراءات اللازمة للترتيب لاختيار رئيس جديد للنادي من خلال الانتخابات.

وجاء نص بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي: في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض بجلستها التي عقدت السبت الموافق 25 فبراير 2023 في الطعن رقم 17113 لسنة 92ق والمرفوع من رئيس نادي الزمالك، وحيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

بيان الوزارة

وأضاف البيان: فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك في مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدد من الحالات منها في حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات. وتقضي اللائحة الاسترشادية في مادتها رقم 23 على أن يتولى مجلس إدارة النادي باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه.

وختم البيان: “اهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادي الزمالك”.

حبس مرتضى منصور

وقضت محكمة النقض المصرية، أمس السبت، برفض الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وأيدت محكمة النقض حبس رئيس الزمالك شهراً بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

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