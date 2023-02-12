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مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية عن طريق التعاقد

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68 وظيفة للجنسين

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68 وظيفة للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن دعوة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الراغبين في التقدم عليها من خلال “منصة جدارات”، وذلك من خلال التفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1.  أخصائي ذكاء أعمال مساعد. (المرتبة السادسة)
  2.  أخصائي ميزانية. (المرتبة السادسة)
  3.  باحث تطوير تخطيط مساعد. (المرتبة السادسة)
  4.  باحث تطوير موارد بشرية. (المرتبة السادسة)
  5. باحث عمليات موارد بشرية. (وظيفتان – المرتبة السادسة)
  6.  باحث قانوني (وظيفتان – المرتبة السادسة)
  7.  باحث قانوني مساعد. (4 وظائف – المرتبة السادسة)
  8.  باحث مناقصات مساعد. (المرتبة السادسة)
  9.  مأمور مشتريات. (المرتبة السادسة)
  10.  مترجم لغة ألمانية. (المرتبة السادسة)
  11.  مترجم لغة صينية. (المرتبة السادسة)
  12.  مترجم لغة فرنسية. (المرتبة السادسة)
  13.  محاسب مساعد. (المرتبة السادسة)
  14.  مدقق حسابات مساعد. (المرتبة السادسة)
  15.  مراقب مخزون. (المرتبة السادسة)
  16.  مساعد مراجع. (المرتبة السادسة)
  17.  مصمم جرافيكس. (المرتبة السادسة)
  18.  مصور فوتوغرافي. (المرتبة السادسة)
  19.  أخصائي أمن معلومات. (المرتبة السابعة)
  20.  جيولوجي. (3 وظائف – المرتبة السابعة)
  21.  محلل نظم. (المرتبة السابعة)
  22.  مطور برامج. (المرتبة السابعة)
  23.  مهندس تعدين مساعد. (4 وظائف – المرتبة السابعة)
  24.  مهندس حاسب آلي مساعد. (المرتبة السابعة)
  25.  مهندس صناعي مساعد. (7 وظائف – المرتبة السابعة)
  26.  مهندس كيميائي مساعد. (المرتبة السابعة)
  27.  مهندس مدني مساعد. (وظيفتان – المرتبة السابعة)
  28.  أخصائي أمن معلومات. (المرتبة الثامنة)
  29.  أخصائي ذكاء أعمال. (وظيفتان – المرتبة الثامنة)
  30.  أخصائي علاقات عامة. (المرتبة الثامنة)
  31.  باحث استثمار. (المرتبة الثامنة)
  32.  باحث اقتصادي. (المرتبة الثامنة)
  33.  باحث تخطيط. (وظيفتان – المرتبة الثامنة)
  34.  باحث تخطيط قوى عاملة. (المرتبة الثامنة)
  35.  باحث تنظيم. (المرتبة الثامنة)
  36.  سكرتير خاص. (وظيفتان – المرتبة الثامنة)
  37.  محلل حسابات. (المرتبة الثامنة)
  38.  محلل نظم أول. (وظيفتان – المرتبة الثامنة)
  39.  مدير مشروع. (وظيفتان – المرتبة الثامنة)
  40.  مراقب بيئي. (المرتبة الثامنة)
  41.  ممثل إدعاء. (المرتبة الثامنة)
  42.  مهندس حاسب آلي. (المرتبة الثامنة)
  43.  مهندس صناعي. (المرتبة الثامنة)
  44.  مهندس كيميائي. (3 وظائف – المرتبة الثامنة)

الفئة المستهدفة والشروط:

  •  خريجو وخريجات درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن).
  •  خريجو وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن).
  • خريجو وخريجات درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن).
  •  الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المهنية.
  • الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التربوية.
  •  يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
  •  تتطلب الوظائف المعلنة مقابلة شخصية ويتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
  •  ستتم عملية مطابقة شهادات وبيانات المرشحين والمرشحات عند إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح أو المرشحة.
  • الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء (مطابقة البيانات، المقابلات الشخصية).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/25هـ الموافق 2023/02/16م.

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للتقديم ومعرفة معلومات أكثر عن شروط وتفاصيل الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

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