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وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68 وظيفة شاغرة

2023-02-09 الساعة 10:50
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرياض تدعو الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية، التقنية، الهندسية، القانونية) عن طريق التعاقد، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الراغبين في التقدم عليها من خلال “منصة جدارات” المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

– أخصائي ذكاء أعمال مساعد.
– أخصائي ميزانية.
– باحث تخطيط مساعد.
– باحث تطوير موارد بشرية مساعد.
– باحث عمليات موارد بشرية.
– باحث قانوني.
– باحث قانوني مساعد.
– باحث مناقصات مساعد.
– مأمور مشتريات.
– مترجم لغة ألمانية.
– مترجم لغة صينية.
– مترجم لغة فرنسية.
– محاسب مساعد.
– مدقق حسابات مساعد.
– مراقب مخزون.
– مساعد مراجع.
– مصمم جرافيكس.
– مصور فوتوغرافي.
– أخصائي أمن معلومات.
– جيولوجي.
– محلل نظم.
– مطور برامج.
– مهندس تعدين مساعد.
– مهندس حاسب آلي مساعد.
– مهندس صناعي مساعد.
– مهندس كيميائي مساعد.
– مهندس مدني مساعد.
– أخصائي أمن معلومات.
– أخصائي ذكاء أعمال.
– أخصائي علاقات عامة.
– باحث استثمار.
– باحث اقتصادي.
– باحث تخطيط.
– باحث تخطيط قوى عاملة.
– باحث تنظيم.
– سكرتير خاص.
– محلل حسابات.
– محلل نظم أول.
– مدير مشروع.
– مراقب بيئي.
– ممثل إدعاء.
– مهندس حاسب آلي.
– مهندس صناعي.
– مهندس كيميائي.

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آلية التقدم:

1- الدخول على “منصة جدارات” المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، والتأكد من صحة البيانات، وفي حال وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.
2- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.3- يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

الفئات المستهدفة:

1- خريجو وخريجات درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن).
2- خريجو وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن).
3- خريجو وخريجات درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن).4- الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.
5- الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية، ثم التربوية.
6- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
7- تتطلب جميع الوظائف المعلنة مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
8- ستتم عملية مطابقة شهادات وبيانات المرشحين والمرشحات عند إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح أو المرشحة.
9- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

مجالات الوظائف:

1- وظائف إدارية.
2- وظائف لغات وترجمة.
3- وظائف تقنية.
4- وظائف هندسية.
5- وظائف قانونية.

المراتب:
– المرتبة السادسة.
– المرتبة السابعة.
– المرتبة الثامنة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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