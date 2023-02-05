وزارة المالية تطلق برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف

أعلنت وزارة المالية إطلاق النسخة الثانية من برنامج “تأهيل المتميزين” الذي يستهدف استقطاب حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علميًا من الكوادر الوطنية المتميزة، لتدريبهم وتطوير قدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تأهيل الكوادر الوطنية

ويعمل البرنامج على تأهيل الكوادر الوطنية المتميزة؛ من خلال التدريب لدى الوزارة لمدة 12 شهرًا تنتهي بالتوظيف مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم البرنامج بنجاح.

ويسهم البرنامج في إيجاد فرص مثمرة للطاقات الوطنية الشابة، ويساعد على صقل تجربتها في فترة زمنية مختصرة، ويستهدف الكفاءات من الخريجين والخريجات الذين لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير، وسينضم المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية إلى جانب التدريب على رأس العمل، في الوزارة.

شروط التقديم

ويشترط للانضمام للبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومنتظم دراسيًا، ولم يمضِ على تخرجه أكثر من 4 سنوات، وأن يكون حاصلًا على معدل 5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله لمن كانت شهادته الجامعية من إحدى الجامعات السعودية، مع ضرورة معادلة الشهادات الخارجية واجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي

وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر موقعها الرسمي اعتبارًا من الثلاثاء 16 رجب 1444هـ الموافق 7 فبراير 2023م، ولمدة 15 يومًا.

الفئات المستهدفة

يذكر أن وزارة المالية حددت في إعلانها الفئات المستهدفة بالبرنامج والشروط والضوابط العامة، مبينةً أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقع الوزارة، وأكدت ضرورة التحقق من صحة البيانات المدخلة وأرقام التواصل واختيار المسار الصحيح للتقديم، حيث إن أي اختلاف في البيانات قد يؤدي إلى استبعاد الطلب، كما سيتم التواصل مع المرشحين عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المدخل لتوثيق البيانات واستكمال الإجراءات.