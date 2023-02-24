وزيرة بريطانية عن ارتفاع الأسعار: عليكم باللفت

تعاني بريطانيا من نقص في بعض أنواع الخضار والفواكه، الأمر الذي دفع عدد من المتاجر إلى تحديد كميات الفاكهة والخضروات، خصوصًا الطماطم والفلفل والخيار.

ولمواجهة هذا النقص في الفواكه والخضار، حثت وزيرة البيئة البريطانية مواطنيها على تناول اللفت، الأمر الذي أثار تعليقات ساخرة.

ولكي تتاح المنتجات الزراعية للجميع ولتجاوز مشكلة الإمدادات، عمد عدد من المتاجر إلى تحديد كمية الفاكهة والخضروات المسموح للزبائن بشرائها، وذلك بسبب مشكلة التوريد وسوء الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، بحسب الاتحاد الوطني للتجار.

المشكلة مستمرة

وأعلنت وزيرة البيئة تيريز كوفي أمام البرلمان، أن هذه المشكلة قد تستمر أسبوعين إلى 4 أسابيع، مضيفة: من المهم أن نتأكد من أننا نثمّن المنتجات التي تتميز بلادنا بإنتاجها، إنّ عدداً كبيراً من البريطانيين يأكلون اللفت حالياً بدل التفكير في الخس أو الطماطم أو أي خضر مماثلة.

وتابعت لكنني أدرك أنّ المستهلكين يرغبون في خيار يمكن اعتماده على مدار العام.

ولاقى تصريح الوزيرة ردود فعل كثيرة، حيث قال ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن كوفي أرادت أن تثمّن ما يُنتَج في المملكة المتحدة، لكن في النهاية، يعود الخيار للبريطانيين في اختيار الأطعمة التي يودّون شراءها، مشددًا على أن النقص في الخضر والفاكهة ليس ناجماً عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

​سخرية على مواقع التواصل

ولاقى تصريح وزير البيئة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي البريطانية، حيث قال أحد المعلقين: إليكم 101 طريقة لتناول اللفت، بينما قال آخر: كن سعيدًا بحصتك الأسبوعية من اللفت.