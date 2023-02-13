وزير الإسكان يرد على سؤال “المواطن” بشأن استفادة الأسر الضمانية من القروض العقارية الحضور الجماهيري بدوري روشن يتجاوز المليون مشجع الحقيل: أكثر من مليون و400 ألف مستفيد من الدعم السكني رقم مميز لمصطفى فتحي مع بيراميدز رئيس البرلمان التركي: السعوديون أثبتوا أنهم نِعم الأخ والصديق لحظة إنقاذ الفريق السعودي لفتاة مصابة في زلزال تركيا الاتحاد في اختبار صعب ضد الاتفاق لقطات مذهلة لدخول كويكب المجال الجوي للأرض المملكة حققت إنجازات نوعية في عام 2022 رغم صعوبته الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة
كشف وزير الشئون البلدية والإسكان ماجد الحقيل عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان الاستفادة القصوى من القروض العقارية خاصة بالنسبة للمشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي.
فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان: نهدف لإيجاد حلول لجميع مستويات الدخل بما في ذلك الأسر الأشد حاجة من المشمولين برعاية الضمان الاجتماعي ومن المستحقين للدعم السكني#مؤتمر_التواصل_الحكومي#الإخبارية pic.twitter.com/AixXiPmlz3قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز التواصل الحكومي اليوم قال الوزير ردًا على سؤال “المواطن” حول عدم قدرة فئات من الأسر على الاستفادة من القروض العقارية لأنها مشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي إن الوزارة تهدف لإيجاد حلول لجميع الأسر باختلاف مستويات دخلها بما في ذلك الأسر الأشد حاجة من المشمولين برعاية الضمان الاجتماعي ومن المستحقين للدعم السكني والذين يشكلون أولوية قصوى للدولة.
ولفت إلى أنه تم توفير العديد من الحلول والبرامج الداعمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي عبر برنامج الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان التي خدمت قرابة 8 آلاف أسرة، عبر مساري توفير الوحدات ودعم الإيجار حيث تجاوزت المساهمات في منصة جود خلال عام 2022 أكثر من مليار ريال شارك فيها 4 مليون شخص.
فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان: "منصة جود" خدمت 8 الآف أسرة عبر مساري توفير الوحدات ودعم الإيجار.. وتجاوز إجمالي المساهمات في المنصة مليار ريال خلال عام 2022 #مؤتمر_التواصل_الحكومي#الإخبارية pic.twitter.com/MIN9r3S4NU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023
ولفت إلى أنه في عام 2022 تم التعاقد على 30 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع أكثر من 400 جمعية ويتم التواصل مع المزيد من الجمعيات لتوفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية في 2023، فيما تستهدف الوزارة بحلول 2025 توفير 95 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة، في مختلف المناطق.
وأوضح أن برنامج التملك للأسر الأشد حاجة هو جزء من تنوع المنتجات ودمج الفئات المختلفة في كافة الأحياء.
وأشار إلى أن القروض العقارية أصبحت منتجًا أساسيًا، حيث يتم العمل حاليًا مع البنك المركزي على سياسات نقدية تسهم في تخفيف أثر ارتفاع هوامش التمويل العقاري، خاصة في شراء المسكن الأول، في وقت تشهد فيه هوامش الأسعار ارتفاعًا كبيرًا.