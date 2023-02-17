وزير التجارة: إعلان نظام حماية المستهلك خلال 8 أشهر

قال وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي: إنه لا يوجد بالمملكة نظام حماية المستهلك حتى الآن، مُعلنًا أنه خلال الـ8 أشهر المقبلة سيتم الإعلان عن هذا النظام.

وأضاف القصبي، خلال تصريحاته بـ”منتدى الأحساء 2023″، أن هناك حراكًا غير عادي؛ حيث من المقرر الاستعانة بخبرات الدول الأخرى، كما تم الاستعانة برجال الأعمال وتحدياتهم من أجل خروج نظام الشركات الجديد للنور.

وأكد وزير التجارة أن دور الدولة هو الحوكمة والرقابة وتشجيع الاستثمار، والتمكين والتنظيم؛ لكنها لا تتدخل بين الشريك والآخر.

فرص واعدة بالمنتدى

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أقيم منتدى الأحساء 2023، الذي تضمنت أهدافه، خلق فرص واعدة لمستقبل المملكة، وكذلك معرض الدفاع العالمي الحدث الأبرز في مجال صناعة الدفاع والأمن.

من جهته، قال وزير التجارة: إن عدد سجلات الشركات في المملكة مليون و300 ألف سجل وحصة المنطقة الشرقية تمثل 15%.

وأضاف في كلمته بمنتدى الأحساء 2023: “حصة الأحساء 17%، وهناك نمو في السجلات خلال الـ 5 سنوات الماضية؛ حيث نمت بنسبة 13% والشركات 31% والشركة المساهمة المقفلة 70%”.