وزير الحج: أكثر من مليوني حاج من خارج المملكة هذا العام

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أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، اليوم الخميس، أن منفذ جديدة عرعر البري على الحدود بين المملكة والعراق، استقبل خلال الفترة الماضية أكثر من 125 ألف معتمر وزائر من جمهورية العراق، كاشفًا أن العمل يجري لتطوير الصالة الجديدة للحجاج والمعتمرين في المنفذ، إذ ستكون جاهزة مطلع شهر رمضان المبارك القادم.
فيديو | وزير الحج والعمرة: بلغ عدد المعتمرين العراقيين القادمين عبر منفذ جديدة عرعر أكثر من 125 ألفا.. ونعمل يدا بيد لتحسين تجربة القادمين من العراق عن طريق المنفذ#الإخبارية pic.twitter.com/x0z45OcrIsقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2023
وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم بشأن التسهيلات المقدمة للحجاج والمعتمرين العراقيين، إن بإمكانهم الاستفادة من منصة “نسك” للعمرة والزيارة، مشددًا على أن المملكة مستمرة في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإحداث نقلة نوعية فيها في ظل التزامها التاريخي والأصيل لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
فيديو | وزير الحج والعمرة: بإمكان العراقيين الاستفادة من منصة "نسك" للعمرة والزيارة#الإخبارية pic.twitter.com/emChZoHMpm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2023
وقال الربيعة: “أزف البشرى للعالم بعودة أعداد الحجاج هذا العام إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19″ دون اشتراط سقف للعمر، ونتشرف باستقبال وخدمة أكثر من مليوني حاج هذا العام من جميع أنحاء العالم من ضمنهم 33,690 حاجًا من العراق”.
فيديو | وزير الحج والعمرة: أزف البشرى للعالم بعودة أعداد الحجاج هذا العام إلى ما كانت عليه قبل كورونا دون سقف للعمر ونتشرف باستقبال وخدمة أكثر من مليوني حاج هذا العام من جميع أنحاء العالم من ضمنهم 33690 حاجا من العراق#الإخبارية pic.twitter.com/TsEcZiHWoH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2023