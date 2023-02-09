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بينهم 33,690 حاجًا من العراق

وزير الحج: أكثر من مليوني حاج من خارج المملكة هذا العام

2023-02-09 الساعة 5:19
وزير الحج: أكثر من مليوني حاج من خارج المملكة هذا العام
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، اليوم الخميس، أن منفذ جديدة عرعر البري على الحدود بين المملكة والعراق، استقبل خلال الفترة الماضية أكثر من 125 ألف معتمر وزائر من جمهورية العراق، كاشفًا أن العمل يجري لتطوير الصالة الجديدة للحجاج والمعتمرين في المنفذ، إذ ستكون جاهزة مطلع شهر رمضان المبارك القادم.

منصة نسك

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم بشأن التسهيلات المقدمة للحجاج والمعتمرين العراقيين، إن بإمكانهم الاستفادة من منصة “نسك” للعمرة والزيارة، مشددًا على أن المملكة مستمرة في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإحداث نقلة نوعية فيها في ظل التزامها التاريخي والأصيل لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

 

عدد الحجاج

وقال الربيعة: “أزف البشرى للعالم بعودة أعداد الحجاج هذا العام إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19″ دون اشتراط سقف للعمر، ونتشرف باستقبال وخدمة أكثر من مليوني حاج هذا العام من جميع أنحاء العالم من ضمنهم 33,690 حاجًا من العراق”.

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