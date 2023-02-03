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انحرف عن مساره المخطط له

وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لبكين بعد أزمة المنطاد

2023-02-03 الساعة 6:45
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لبكين بعد أزمة المنطاد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت مصادر أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجل زيارته لبكين بعد أزمة المنطاد الصيني، وفقًا لقناة الغد.

التفاصيل

وكانت الصين، قد أكدت، الجمعة أن المنطاد الصيني المشتبه به الذي يطير فوق الولايات المتحدة الأمريكية جسم طائر مدني يستخدم أساسًا لأبحاث الطقس، وانحرف عن مساره المخطط له.

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وأفادت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي مصادفة، وجاء في بيان المتحدث باسم الخارجية: أنه جسم مدني طائر يُستخدم للبحوث، تأثر بالرياح الغربية وبقدرة محدودة على القيادة الذاتية، انحرف بعيدًا عن مساره المخطط له، الجانب الصيني يأسف لدخول السفينة الجوية غير المقصود إلى المجال الجوي الأمريكي بسبب القوة القاهرة”، على حد قوله.

وبحسب بيان الخارجية الصينية: سيواصل الجانب الصيني التواصل مع الجانب الأمريكي والتعامل بشكل صحيح مع هذا الوضع غير المتوقع الناجم عن القوة القاهرة.

وكان مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنوا يوم الخميس أن الولايات المتحدة تتعقب منطاد مراقبة صيني يشتبه في ارتفاعه العالي فوق القارة الأمريكية، وهو حدث يهدد بإضافة مزيد من التوتر إلى العلاقات المتوترة أصلًا بين الولايات المتحدة والصين.

وتابع المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر أن الإدارة الأمريكية تتعقب المنطاد منذ عدة أيام بينما كان يتحرك فوق شمال الولايات المتحدة، مضيفًا أنه كان يحلق على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الطيران التجاري، ولا يمثل تهديدًا عسكريًا أو جسديًا للأشخاص على الأرض.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية أن مسؤولين عسكريين كبار نصحوا الرئيس جو بايدن بعدم إسقاط المنطاد خوفاً من أن يشكل حطامه تهديداً لأمن الناس على الأرض.

وتابع المسؤول: نحن متأكدون من أن منطاد المراقبة هذا تعود ملكيته لجمهورية الصين الشعبي”، وتابع: “لوحظت حالات من هذا النشاط على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك قبل استلام هذه الإدارة السلطة.

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