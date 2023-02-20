وزير الخارجية: المملكة دأبت على تسخير إمكاناتها لخدمة الإنسانية منذ تأسيسها

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، “أن المملكة دأبت على تسخير إمكاناتها لخدمة الإنسانية منذ تأسيسها”.

وأضاف وزير الخارجية خلال فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني “خلال 7 عقود بلغ عدد المساعدات التي قدمتها المملكة 95 مليار دولار أمريكي استفادت منها 160 دولة حول العالم”.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، وقعت اليوم، مشاريع لصالح متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال.

وحدات سكنية لإيواء المتضررين

كما أعلنت المملكة بناء 3 آلاف وحدة سكنية لإيواء المتضررين من الزلزال بقيمة “75 مليون ريال”، ضمن قائمة المشاريع الجديدة التي أعلن عنها مركز الملك سلمان لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في مدينة الرياض.