وزير الخارجية: دول مجلس التعاون قوية وتود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن دول مجلس التعاون الخليجي قوية بفضل التنسيق المستمر والتكاتف في مواجهة الأزمات ما يجعلها تترك الأثر الكبير لاستمرار نموها الاقتصادي.

رؤية المملكة

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان خلال جلسة حول الدور الاستراتيجي لدول الشرق الأوسط على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لديها أنشطة كبيرة إيجابية وجدول أعمال مهم، والسعودية لديها رؤية واضحة كبيرة في النظر إلى الصراعات المتعلقة بالجانب الأوكراني والروسي وغيره.

وأشار “نحن أقوياء كدول مجلس التعاون ونود أن نحد من الحرب الروسية الأوكرانية”، مؤكدًا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يسعى لأن يجد حلولًا لهذا الجانب من الصراع.

فيديو | وزير الخارجية: نحن أقوياء كدول مجلس التعاون ونود أن نحد من الحرب الروسية الأوكرانية #الإخبارية pic.twitter.com/C9KQvevlDf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 18, 2023

الأسلحة النووية

وأوضح وزير الخارجية أن “كل دولة تفكر في كيفية حماية نفسها، وبالنسبة للأسلحة النووية فنحن جزء من هذه المنطقة ويجب أن نكون واضحين لكي نحل هذه المشكلة مع شركائنا”.