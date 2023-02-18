وزير الخارجية: دول مجلس التعاون قوية وتود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن دول مجلس التعاون الخليجي قوية بفضل التنسيق المستمر والتكاتف في مواجهة الأزمات ما يجعلها تترك الأثر الكبير لاستمرار نموها الاقتصادي.
فيديو | وزير الخارجية: سنعمل في المنطقة مع بعضنا البعض وننظر إلى جميع الأزمات المتواجدة وسوف نترك الأثر الكبير ليستمر اقتصادنا وينمو#الإخبارية pic.twitter.com/MOX6slCRpP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 18, 2023
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان خلال جلسة حول الدور الاستراتيجي لدول الشرق الأوسط على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لديها أنشطة كبيرة إيجابية وجدول أعمال مهم، والسعودية لديها رؤية واضحة كبيرة في النظر إلى الصراعات المتعلقة بالجانب الأوكراني والروسي وغيره.
وأشار “نحن أقوياء كدول مجلس التعاون ونود أن نحد من الحرب الروسية الأوكرانية”، مؤكدًا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يسعى لأن يجد حلولًا لهذا الجانب من الصراع.
فيديو | وزير الخارجية: نحن أقوياء كدول مجلس التعاون ونود أن نحد من الحرب الروسية الأوكرانية #الإخبارية pic.twitter.com/C9KQvevlDf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 18, 2023
وأوضح وزير الخارجية أن “كل دولة تفكر في كيفية حماية نفسها، وبالنسبة للأسلحة النووية فنحن جزء من هذه المنطقة ويجب أن نكون واضحين لكي نحل هذه المشكلة مع شركائنا”.
فيديو | وزير الخارجية: كل دولة تفكر في كيفية حماية نفسها وبالنسبة للأسلحة النووية فنحن جزء من هذه المنطقة ويجب أن نكون واضحين لكي نحل هذه المشكلة#الإخبارية pic.twitter.com/VMNuKopcyi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 18, 2023