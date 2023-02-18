وزير الخارجية: موقف المملكة واضح تجاه إيران ومصالحنا الوطنية أولوية

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تراعي مصالحها الوطنية في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية مضيفًا أن الرياض تختلف مع واشنطن في بعض القضايا وهذا أمر معلن ومعروف.

سوق النفط

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، أضاف وزير الخارجية أن المملكة تعمل مع أمريكا في قضايا أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن الرياض تعمل وتحرص على استقرار أسواق النفط في العالم.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: نحن في دول مجلس التعاون ننظر إلى الأفكار الرئيسية والمتوافقة مع القانون الدولي ونحن مع الحوار لحل الأزمة الأوكرانية#الإخبارية pic.twitter.com/7cuunlWDC2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 18, 2023

وأشار وزير الخارجية خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن إلى أن المملكة حذرت سابقًا من طائرات إيران المسيرة وهي الآن تضرب في أوكرانيا، مشددًا على أن علاقة السعودية جيدة مع روسيا وهذا مفيد للجميع لإبقاء أبواب الحوار مفتوحة.

حوار المملكة وإيران

وأوضح أن المملكة تريد العودة للاتفاق النووي لكن بنظرة شمولية وبمشاركة خليجية، مشيرًا إلى أن السعودية تواصل الحوار مع أوكرانيا وروسيا للتوصل لفرص الحل.

ولفت إلى أن المملكة لديها موقف واضح تجاه العلاقة مع إيران “ونحن في حوار معها”، مؤكدًا أن المملكة أكبر اقتصاد في المنطقة والأسرع نموًا.