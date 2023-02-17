وزير الخارجية يبحث في ميونخ سبل تعزيز العلاقات السعودية الألمانية

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الجمعة، معالي وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في جميع مجالات التعاون والتنسيق المشترك، لاسيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية – الأوكرانية)، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً بما يحقق الأمن والسلم الدوليين، كما تناول الجانبان آخر المستجدات حيال البرنامج النووي الإيراني والجهود المبذولة في هذا الشأن.

وناقش الجانبان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.