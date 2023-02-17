وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني مستجدات القضايا الدولية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، رئيس وزراء دولة فلسطين محمد إبراهيم إشتية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة مخرجات الاجتماع الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بشأن مناقشة سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.