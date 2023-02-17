Icon

النصر يستعيد صدارة دوري روشن بفوز صعب أمام التعاون Icon لقطات لأسرة تركية تنجو من الزلزال بفضل الببغاء Icon انفجار أسطوانة غاز يُصيب 4 أشخاص بحفر الباطن Icon لحظة إطلاق عناصر طالبان النار على مركز شرطة كراتشي في باكستان Icon اختراق موقع الـFBI وسط تحذيرات أمريكية من هجمات القراصنة Icon وزير التجارة: إعلان نظام حماية المستهلك خلال 8 أشهر Icon السديس يوجه منسوبي الرئاسة عبر اللاسلكي لخدمة ضيوف الرحمن Icon كريستيانو رونالدو يُحيي والدته في المدرجات Icon وظائف إدارية شاغرة لدى العليان القابضة Icon فيديو مؤلم .. اختطاف طفلتين وقتلهما في توك توك بالعراق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2023

وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني مستجدات القضايا الدولية

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني مستجدات القضايا الدولية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، رئيس وزراء دولة فلسطين محمد إبراهيم إشتية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة مخرجات الاجتماع الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بشأن مناقشة سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية
غرائب

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

غرائب
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...
السعودية اليوم

آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...

السعودية اليوم
لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون

الرياضة
أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه
غرائب

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

غرائب
التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري
السعودية اليوم

التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري

السعودية اليوم
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
حصاد اليوم

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

حصاد اليوم
لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...
غرائب

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...

غرائب