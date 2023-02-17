وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني مستجدات القضايا الدولية

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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، رئيس وزراء دولة فلسطين محمد إبراهيم إشتية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023.
📹 | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي رئيس وزراء دولة فلسطين السيد محمد إبراهيم إشتية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 pic.twitter.com/VxeAPdZa8Q
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 17, 2023
وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة مخرجات الاجتماع الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بشأن مناقشة سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.