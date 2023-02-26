وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود المملكة لخفض التصعيد

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، بوزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية لأوكرانيا.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ودعم جميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا
كما تطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد المسهر الجبرين، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.