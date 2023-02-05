وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأحد، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وذلك في مقر وزارة الخارجية الكويتية.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافةً إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقد أقام معالي وزير خارجية دولة الكويت مأدبة غداء تكريماً لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن ناصر مساعد مدير إدارة دول شبه الجزيرة العربية، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.