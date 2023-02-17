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على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2023

وزير الخارجية يشارك بجلسة أمن الطاقة ويلتقي وزيري خارجية جورجيا ومالطا

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
وزير الخارجية يشارك بجلسة أمن الطاقة ويلتقي وزيري خارجية جورجيا ومالطا
المواطن - واس

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شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الجمعة، في جلسة نقاش حول أمن الطاقة، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2023.

وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات رفيعة المستوى، وممثلو الحكومات، وأكاديمون، ومؤسسات مجتمع مدني، حيث دار الحديث عن أهمية تعزيز التعاون الدولي الهادف إلى المحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وأهمية الاستمرار في التواصل الفعال لمواجهة التحديات المستقبلية، في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

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واستعرضت جلسة النقاش، العديد من الموضوعات والمستجدات الدولية تجاه أمن الطاقة والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

العلاقات مع جورجيا

كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جورجيا السيد إيليا داركياشفيلي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وتطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023، وأهمية تعزيز العمل المتعدد الأطراف بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

العلاقات مع مالطا

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية مالطا السيد إيان بورغ، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وتطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023، وأهمية تعزيز العمل المتعدد الأطراف بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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