‏وزير الخارجية يعلن من كييف تقديم 410 ملايين دولار لمساعدة أوكرانيا

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، وذلك في مقر الرئاسة في العاصمة كييف.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: نعمل مع أصدقائنا في #أوكرانيا لتخفيف آثار الأزمة اقتصاديا#الإخبارية pic.twitter.com/2G26RB9u8S — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 26, 2023

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية، وأوجه المساعدات المقدمة من المملكة لأوكرانيا وشعبها الصديق بهدف التخفيف من آثار الأزمة.

كما تطرق الجانبان إلى أوجه تكثيف العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وزير الخارجية إلى استمرار المملكة مع جميع الأطراف لبحث فرص لتسوية الأزمة الأوكرانية، لافتًا “نعمل مع أصدقائنا في أوكرانيا على تخفيف آثار الأزمة اقتصاديًا ونبحث مع الجانب الأوكراني فرص استمرار التعاون الاستثماري”.