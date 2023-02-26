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خلال لقائه مدير مكتب الرئيس الأوكراني

‏وزير الخارجية يعلن من كييف تقديم 410 ملايين دولار لمساعدة أوكرانيا

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
‏وزير الخارجية يعلن من كييف تقديم 410 ملايين دولار لمساعدة أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، وذلك في مقر الرئاسة في العاصمة كييف.

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية، وأوجه المساعدات المقدمة من المملكة لأوكرانيا وشعبها الصديق بهدف التخفيف من آثار الأزمة.
كما تطرق الجانبان إلى أوجه تكثيف العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وزير الخارجية إلى استمرار المملكة مع جميع الأطراف لبحث فرص لتسوية الأزمة الأوكرانية، لافتًا “نعمل مع أصدقائنا في أوكرانيا على تخفيف آثار الأزمة اقتصاديًا ونبحث مع الجانب الأوكراني فرص استمرار التعاون الاستثماري”.

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