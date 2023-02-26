‏وزير الخارجية يعلن من كييف تقديم 410 ملايين دولار لمساعدة أوكرانيا

شبيه زيلينسكي يظهر فجأة خلال لقاء مع بايدن إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع أهداف الهلال عرض مرئي لـ الداخلية يحاكي مراحل تأسيس المملكة تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لنحو 44 ألفًا توتنهام يهزم تشيلسي بثنائية في ديربي لندن اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة وأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود المملكة لخفض التصعيد الهلال يتقدم على الدحيل بخماسية في الشوط الأول رئيس أوكرانيا يستقبل وزير الخارجية ويشكر المملكة لدعمها جهود السلام ماريغا والدوسري يعززان تقدم الهلال ضد الدحيل
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، وذلك في مقر الرئاسة في العاصمة كييف.
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: نعمل مع أصدقائنا في #أوكرانيا لتخفيف آثار الأزمة اقتصاديا#الإخبارية pic.twitter.com/2G26RB9u8S
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 26, 2023
وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية، وأوجه المساعدات المقدمة من المملكة لأوكرانيا وشعبها الصديق بهدف التخفيف من آثار الأزمة.
كما تطرق الجانبان إلى أوجه تكثيف العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار وزير الخارجية إلى استمرار المملكة مع جميع الأطراف لبحث فرص لتسوية الأزمة الأوكرانية، لافتًا “نعمل مع أصدقائنا في أوكرانيا على تخفيف آثار الأزمة اقتصاديًا ونبحث مع الجانب الأوكراني فرص استمرار التعاون الاستثماري”.