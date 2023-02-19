وزير الداخلية العراقي يصل الرياض

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وصل معالي وزير الداخلية بجمهورية العراق الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري إلى الرياض اليوم.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
كما كان في استقباله معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير العراق لدى المملكة عبدالستار جنابي.