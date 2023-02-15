Icon

الهلال الأكثر تمريرًا للكرة هذا الموسم Icon وزير الدفاع الأوكراني يلوح بمنديل خلال اجتماعات الناتو Icon الأحساء مصدر للأمن الغذائي بقيمة 60 مليار ريال Icon تاليسكا يعود لتدريبات النصر Icon اكتشاف نقوش مسندية ومعثورات أثرية نادرة بموقع الأخدود في نجران Icon سيناريو الموسم الماضي يُصعب مباراة الاتفاق والاتحاد Icon تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني Icon البصل يشعل أزمة عابرة للحدود عبر السوشال ميديا Icon منتدى الرياض الدولي الإنساني فرصة فريدة لإحداث التغيير الهادف Icon فيديو جديد يوثق اهتزاز الأرض والسيارات أثناء زلزال تركيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
سلوك دبلوماسي غير تقليدي

وزير الدفاع الأوكراني يلوح بمنديل خلال اجتماعات الناتو

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٧ مساءً
وزير الدفاع الأوكراني يلوح بمنديل خلال اجتماعات الناتو
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لوّح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، بمنديل، في سلوك دبلوماسي غير تقليدي، وكان مرسومًا عليه مقاتلات، في إشارة إلى إصرار بلاده على الحصول على مقاتلات من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجاء تلويح وزير الدفاع الأوكراني الغريب أمام الكاميرات أثناء اجتماعات الناتو، في بروكسل؛ للإسراع بإمداد كييف بحزمة متنوعة من الأسلحة في مواجهة هجوم روسي شامل في الربيع.

قد يهمّك أيضاً
Img

أكبر طائرة شحن في العالم تحمل المساعدات السعودية لمتضرري زلزال سوريا وتركيا

Img

أهداف عديدة لاتفاقية بين استدامة وسال في النقل والخدمات اللوجستية

أوكرانيا لن تحصل على المقاتلات قبل سنة

وعن ابتسامة الوزير الأوكراني خلال التلويح الغريب، علق أحد المشاركين في الاجتماع: يبدو واثقا من نفسه، لكنّ الأوكرانيين يعلمون تماما أنهم لن يحصلوا على مقاتلات قبل سنة.

وبحسب وكالة رويترز، أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، أنّ المقاتلات ليست القضية الأكثر إلحاحاً، لكن النقاش جار بشأنها.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: سنوفر للأوكرانيين وسائل تمكّنهم من الصمود والتقدم خلال الهجوم المضاد في الربيع، وفيما تحدّث عن المدفعية ومنظومات الدفاع المضاد للطائرات والدبابات، لم يذكر المسؤول الأمريكي المقاتلات في شحنات الأسلحة المقبلة.

وزير الدفاع الأوكراني يلوح بمنديل خلال اجتماعات الناتو

الدبابات تحتل جانبًا رئيسيًا من مناقشات الناتو

يذكر أن إمداد كييف بالدبابات يحتل الجانب الرئيسي من مناقشات الحلف خلال اجتماعاته الثلاثاء والأربعاء.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف على فيسبوك مساء الثلاثاء: سنخصص المزيد من الوقت للدبابات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة...
السعودية اليوم

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555...
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555...

السوق
الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم
الرياضة

الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم

الرياضة
تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 
تكنولوجيا

تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 

تكنولوجيا
المملكة لديها طموحات كبرى تعمل على تحقيقها...
السعودية اليوم

المملكة لديها طموحات كبرى تعمل على تحقيقها...

السعودية اليوم
الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17...
الرياضة

الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17...

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال...

السعودية اليوم
حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ
الرياضة

حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ

الرياضة