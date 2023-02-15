وزير الدفاع الأوكراني يلوح بمنديل خلال اجتماعات الناتو

لوّح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، بمنديل، في سلوك دبلوماسي غير تقليدي، وكان مرسومًا عليه مقاتلات، في إشارة إلى إصرار بلاده على الحصول على مقاتلات من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجاء تلويح وزير الدفاع الأوكراني الغريب أمام الكاميرات أثناء اجتماعات الناتو، في بروكسل؛ للإسراع بإمداد كييف بحزمة متنوعة من الأسلحة في مواجهة هجوم روسي شامل في الربيع.

أوكرانيا لن تحصل على المقاتلات قبل سنة

وعن ابتسامة الوزير الأوكراني خلال التلويح الغريب، علق أحد المشاركين في الاجتماع: يبدو واثقا من نفسه، لكنّ الأوكرانيين يعلمون تماما أنهم لن يحصلوا على مقاتلات قبل سنة.

وبحسب وكالة رويترز، أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، أنّ المقاتلات ليست القضية الأكثر إلحاحاً، لكن النقاش جار بشأنها.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: سنوفر للأوكرانيين وسائل تمكّنهم من الصمود والتقدم خلال الهجوم المضاد في الربيع، وفيما تحدّث عن المدفعية ومنظومات الدفاع المضاد للطائرات والدبابات، لم يذكر المسؤول الأمريكي المقاتلات في شحنات الأسلحة المقبلة.

الدبابات تحتل جانبًا رئيسيًا من مناقشات الناتو

يذكر أن إمداد كييف بالدبابات يحتل الجانب الرئيسي من مناقشات الحلف خلال اجتماعاته الثلاثاء والأربعاء.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف على فيسبوك مساء الثلاثاء: سنخصص المزيد من الوقت للدبابات.