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وزير الرياضة: استضافة كأس آسيا 2027 تُظهر مكانة وطننا وقدرته على النجاح

2023-02-01 الساعة 4:19
وزير الرياضة: استضافة كأس آسيا 2027 تُظهر مكانة وطننا وقدرته على النجاح
المواطن - فريق التحرير

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شدد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على سعادته باستضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027، بفضل الدعم الكبير والمستمر من القيادة.

وزير الرياضة يُعلق على استضافة البطولة

وتم تزكية السعودية لاستضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بعد انسحاب قطر والهند في شهر أكتوبر الماضي.

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وزير الرياضة وياسر المسحل ووثيقة كأس آسيا 2027
الفيصل والمسحل أثناء تسلم استضافة البطولة

وعلق وزير الرياضة، على تنظيم البطولة، قائلًا: خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس آسيا 2027، والذي جاء بفضل الله ثم الدعم المستمر من قيادتنا”.

وتابع وزير الرياضة حديثه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مبروك للجميع.. استضافة تُظهر مكانة وطننا وقدرته على النجاح والتنظيم”.

البطولة الثالثة

وتُعد كأس آسيا 2027 هي البطولة الثالثة التي أُعلن مؤخرًا عن إقامتها في السعودية بعدما اختيرت لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في مدينة “نيوم” المستقبلية، كما اختارها المجلس الأولمبي الآسيوي أيضًا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2034.

كأس آسيا 2027
كأس البطولة

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