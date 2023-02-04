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بعد الفوز على الوداد بكأس العالم للأندية

وزير الرياضة بعد فوز الهلال على الوداد البيضاوي : “مبروك للوطن”

2023-02-04 الساعة 8:59
وزير الرياضة بعد فوز الهلال على الوداد البيضاوي : “مبروك للوطن”
المواطن - فريق التحرير

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هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، وذلك بعد الفوز على نادي الوداد البيضاوي المغربي في عقر داره والصعود لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وغرد وزير الرياضة بعد مباراة الوداد الرياضي ضد الهلال قائلًا: ” أبارك لفريق الهلال فوزه على شقيقه الوداد البيضاوي المغربي، والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، مبروك للوطن”.

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وصعد الأزرق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح على فريق الوداد البيضاوي.

ملخص مباراة الوداد الرياضي ضد الهلال

وكان الشوط الأول من الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي، حيث بدأ الشوط بضغط هجومي قوي من قبل فريق الوداد البيضاوي، حيث سنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة الثانية ولكنها مرت بسلام على مرمى الهلال.

الوداد الرياضي ضد الهلال

وعند حلول الدقيقة الخامسة، كاد الوداد يُسجل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وسجل الوداد هدفًا بالدقيقة الـ18، ولكن حكم المباراة قام بإلغائه بداعي وجود تسلل على مهاجم الفريق المغربي.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الوداد الرياضي ضد الهلال

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الوداد الرياضي ضد الهلال، سجل فريق الوداد هدف التقدم بالدقيقة الـ52 عبر اللاعب أيوب العملود، ثم نجح الهلال في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب محمد كنو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ93.

وانتقل الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد التعادل بنتيجة 1-1، ليستمر التعادل كما هو، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق أزرق الرياض.

يذكر أن الهلال سيواجه فلامنجو البرازيلي مساء الثلاثاء المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية.

الوداد الرياضي ضد الهلال - إيجالو

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