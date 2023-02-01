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تُنظم السعودية البطولة للمرة الأولى

وزير الرياضة : دعم القيادة اللامحدود سبب الفوز باستضافة كأس آسيا 2027

2023-02-01 الساعة 4:04
وزير الرياضة : دعم القيادة اللامحدود سبب الفوز باستضافة كأس آسيا 2027
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن دعم القطاع الرياضي اللامحدود من القيادة السبب وراء استضافة بطولة كأس آسيا 2027.

السعودية تنظم كأس آسيا

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل قليل، عن فوز السعودية باستضافة بطولة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها.

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كأس آسيا 2027
كأس البطولة

دعم القيادة سر استضافة البطولة

وقال وزير الرياضة بعد الفوز باستضافة كأس آسيا 2027: “دعم القيادة الرشيدة اللامحدود واهتمام ومتابعة ولي العهد، كان المحفز الأكبر للعمل المتواصل من أجل نيل شرف استضافة حدث رياضي قاري جديد”.

وتابع وزير الرياضة حديثه قائلًا: “نتطلع من خلال استضافة البطولة لتنظيم نسخة استثنائية عالمية، ستثري شغف محبي كرة القدم، وتتيح لهم تجربة ممتعة تُظهر الإرث الأصيل لحضارة وثقافة المملكة وتطورها في مختلف المجالات”.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 1
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

وكان وزير الرياضة، قد صرح خلال كلمته في الكونغرس الآسيوي بعد الإعلان عن فوز السعودية: “لقد حان الوقت لبدء حقبة جديدة في كرة القدم الآسيوية في السعودية 2027، ونتشرف باستضافة بطولة كأس آسيا 2027.

وأكد أن السعودية على كامل الاستعداد لهذه الاستضافة ونجد الدعم الكبير لتهيئة المنشآت، ونعدكم بأخذ بطولة آسيا لمستوى أكبر على صعيد الأرباح والعوائد.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 1
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

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