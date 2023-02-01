وزير الرياضة: كل ملاعب آسيا 2027 ستكون جاهزة بنهاية 2025

كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن أن ملاعب كأس آسيا 2027 ستكون جاهزة بحلول نهاية عام 2025.

وتحدث الفيصل في تصريحات تلفزيونية قائلًا: ” حتى لا نعطل مباريات الأندية أو يكون هناك تأثير على إقامة مباريات الدوري، تم التنسيق مع الأندية والجميع، وبحلول نهاية عام 2025، ستكون الملاعب المستضيفة للبطولة جاهزة”.

وأضاف الفيصل: ” الجماهير سوف تكون سعيدة بالنتائج التي ستشاهدها في النهاية، ولاتوجد أي بطولة إلا ونملك الحافز لتحقيقها، جميعنا شاهد كيف تألق المنتخب السعودي في نهائيات مونديال قطر وفي تصفيات كأس العالم”.

وكشف إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، مصير مباريات دوري روشن والمسابقات الرياضية، أثناء صيانة الملاعب في المملكة تحضيرًا لكأس أمم آسيا 2027.

وتحدث القاسم في قناة ” الإخبارية” قائلًا: ” الملف يحتوي على خمسة ملاعب في مدينة الرياض وثلاثة ملاعب في مدينة الدمام وملعبين في جدة، الإخوان في وكالة الشؤون الفنية في وزارة الرياضة قاموا بجهد كبير جدًا في الفترة الماضية بتجهيز منشآت بحيث أنها تستضيف مباريات دوري روشن”.

وتابع أمين عام اتحاد القدم: ” من ناحية الوقت الذي تحتاجه لإعادة تهيئة هذه الملاعب لن تكون عائقًا لإقامة أي مسابقات”.