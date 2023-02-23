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قبل انطلاق ربع نهائي آسيا

وزير الرياضة للاعبي الشباب والهلال: فالكم الفوز والتأهل

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
وزير الرياضة للاعبي الشباب والهلال: فالكم الفوز والتأهل
المواطن - فريق التحرير

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حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعم لاعبي الشباب والهلال قبل مبارياتهما اليوم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2022.

وزير الرياضة يحفز اللاعبين

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كل التوفيق لممثلي الوطن الشباب والهلال اليوم في منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.. فالكم الفوز والتأهل بإذن الله”.

دوري أبطال آسيا
كأس البطولة

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره الدحيل القطري، عند الساعة السادسة مساء، على استاد الثمامة في الدوحة، ويطمح الليوث لمواصلة تألقهم في النسخة الحالية، وخطف بطاقة التأهل.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

على الجانب الآخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فولاذ الإيراني، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على استاد الجنوب في الدوحة، ويأمل الأزرق في التأهل والحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

الشباب والهلال في آسيا

وكان الليوث قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بعد فوزه على ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد تجاوزه لعقبة شباب الأهلي دبي بنتيجة 3/1.

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