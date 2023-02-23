الأهلي يُطمئن الجماهير بشأن إصابة رياض بودبوز زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب مدينة سالتا الأرجنتينية فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال وزير الرياضة للاعبي الشباب والهلال: فالكم الفوز والتأهل هزة أرضية جديدة تضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر نخوة العوجا والعرضة إرث متجذر في وجدان كل سعودي إنجاز آسيوي استثنائي ينتظر الهلال الصحة: تسجيل 24 إصابة كورونا و55 حالة تعافٍ قانوني: الاستئناف سوف يلغي غرامة تاليسكا! القبض على لص سرق مركزًا لذوي الإعاقة بالأردن
حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعم لاعبي الشباب والهلال قبل مبارياتهما اليوم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2022.
وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كل التوفيق لممثلي الوطن الشباب والهلال اليوم في منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.. فالكم الفوز والتأهل بإذن الله”.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره الدحيل القطري، عند الساعة السادسة مساء، على استاد الثمامة في الدوحة، ويطمح الليوث لمواصلة تألقهم في النسخة الحالية، وخطف بطاقة التأهل.
على الجانب الآخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فولاذ الإيراني، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على استاد الجنوب في الدوحة، ويأمل الأزرق في التأهل والحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي.
وكان الليوث قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بعد فوزه على ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد تجاوزه لعقبة شباب الأهلي دبي بنتيجة 3/1.