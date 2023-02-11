وزير الرياضة للاعبي الهلال: ثقتنا فيكم كبيرة يا أبطال

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وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل مواجهته المرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني.
وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قبل قليل: “بالتوفيق لممثلنا فريق الهلال اليوم في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني.. ثقتنا فيكم كبيرة يا أبطال.. فالكم الفوز والبطولة بإذن الله”.
ومن المقرر أن يلعب الزعيم ضد ريال مدريد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط.
وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ثالث فريق عربي يصل إلى المباراة النهائية بعد الرجاء المغربي في 2013، والعين الإماراتي عام 2018، إلا أنه يحلم بتحقيق إنجاز غير مسبوق بحصد اللقب.
ويُعد الزعيم أكثر فريق آسيوي تسجيلًا للأهداف في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 14 هدفًا، كما بات أول ناد من القارة الصفراء يتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة خارج أرضه.