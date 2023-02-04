وزير الرياضة للاعبي الهلال: فالكم التأهل

وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رسالة دعم وتحفيز للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل مباراة الوداد المغربي.

الفيصل يدعم لاعبي الهلال

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كل التوفيق لممثل الوطن فريق الهلال في مباراته مع شقيقه الوداد المغربي بكأس العالم للأندية.. فالكم التأهل بإذن الله”.

ويلعب الهلال ضد الوداد على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، اليوم السبت عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وسيُلاقي الفريق المتأهل من مواجهة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

تفوق سعودي بمونديال الأندية

وتتفوق الفرق السعودية ضد نظيرتها العربية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية قبل مباراة اليوم، حيث سبق وتقابلا 5 مرات، وتمكنت الفرق السعودية من تحقيق الفوز في 4 مباريات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).